Pausa Weekend. Tutto quello che puoi fare a Roma sabato 24 e domenica 25!

ROMA COSA FARE WEEKEND – Anche se nel weekend l’appuntamento con la partita della nostra Lazio resta qualcosa a cui non vogliamo rinunciare, la grande città in cui viviamo offre numerose occasioni per aggiungere un po’ di pepe al fine settimana. Da qui, ecco “Pausa weekend“, una nuova rubrica targata Lazionews.eu, che nasce con l’idea di essere un semplice stimolo per i nostri lettori, uno spaccato sulle numerose occasioni che Roma offre per viverla al meglio all’insegna degli eventi, dell’arte e del gusto, affinché ognuno possa trovare l’occasione per trascorrere qualche momento diverso dalla solita routine!

EVENTI



Un castello tutto da Scalare!

Luogo. Castello Odescalchi di Bracciano – Piazza Giuseppe Mazzini, 14

Giorni e orari. 25/02/2018 ore 10:30 -18:00

Descrizione. Sito a poca distanza dal caos della Grande Capitale, il Castello Odescalchi è una delle meraviglie della nostra Regione. Un vero tesoro in cui l’architettura e l’arte si mischiano ad un’intramontabile magia. Questa domenica, però, il Castello vi aspetta per un appuntamento diverso dal solito, lontano da una classica visita guidata, che resta comunque indubbiamente affascinante. L’occasione è davvero unica: un percorso pensato appositamente per emozionare in cui si inviteranno i visitatori a scalare il castello per permettere di spalancare gli occhi sui panorama meravigliosi che vengono offerti solo dalle torri più alte. Sarà poi possibile calarsi nelle sue profondità (a velocità tarata sul coraggio di ognuno) e uscire infine percorrendo un passaggio super-segreto. Vi aspettano avventura, arte e storia per una domenica tutta da vivere!

Costi e condizioni. Bambini da 8 anni in su, durata scalata+visita circa 3 ore. Costo visita guidata: 10 euro

ARTE

Art of the Brick: i supereroi di mattoncini in mostra al Palazzo degli Esami

Luogo. Palazzo degli Esami, Via Girolamo Induno, 4

Giorni e orari. Dal Lunedì al Giovedì – dalle 10.00 alle 20.00 Venerdì e Sabato – dalle 10.00 alle 21.00 Domenica – dalle 10.00 alle 20.00

Descrizione. I mattoncini colorati che hanno fatto divertire tante generazioni di bambini si fanno di nuovo protagonisti di una mostra che promette divertimento per grandi e piccini. A farla da padrone saranno questa volta gli intramontabili supereroi della DC Comics. Grandi sculture che tolgono il fiato in cui il gioco diventa arte, colore, meraviglia. Il Palazzo degli Esami si trasforma in Gotham City e vi aspetta in una delle mostre che la CNN ha definito come “una delle 10 mostre dell’anno da non perdere”. Fino all’8 aprile.

Costi e condizioni. Adulti: € 16,00 Studenti, over 65, disabili: € 14,00. Bambini sotto i tre anni: gratuito(accompagnati da un familiare). Ragazzi: (4-13 anni) € 12,00. Famiglia: 2 adulti e 2 bambini: € 44,00. Maxi famiglia: 2 adulti + 3 Bambini: € 50,00.

GUSTO



La Polenta di Lariano ospite d’onore al Parco Egeria

Luogo. Parco Egeria – Via Dell’Almone,105

Giorni e orari. 24 e 25 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Descrizione. A farla da padrone nella Capitale è stato anche questa settimana un freddo rigido che non ci ha risparmiato di qualche pioggia. L’inverno non sembra volerci abbandonare per ora, tanto vale allora gustare ancora un po’ di quell’atmosfera e di quei sapori che ci coccolano durante questa stagione. Tra i protagonisti delle tavole invernali un posto d’onore spetta sicuramente a Lei, la Polenta di Lariano. Poco importa che sia coperta di deliziosi funghi, di ragù o di formaggio filante…il suo gusto unico sa deliziare tutti i palati. Ecco allora un weekend dedicato a festeggiarne le numerose varianti in una splendida cornice, quella del Parco Egeria, che si arricchisce per l’occasione di mercatini a km0, laboratori di pasticceria, degustazioni, attività didattiche. Teatrini e baby dance per i più piccoli. Vi aspetta un weekend dal mix perfetto tra natura e…. gusto!

Costi e condizioni. Ingresso gratuito.

Serena Filippi