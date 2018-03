Pausa Weekend. Tutto quello che puoi fare a Roma sabato 3 e domenica 4!

ROMA COSA FARE WEEKEND – Se non dovesse bastare il BIG Match Lazio-Juventus di sabato e la prima domenica del mese con moltissimi musei e siti archeologici ad ingresso gratuito (dal Palatino a Villa Adriana), ecco altri tre buoni motivi per non farci spaventare da questo freddo e questa neve che negli ultimi giorni hanno ghiacciato anche gli animi più coraggiosi. Si prospetta un weekend ricco di eventi, di divertimento in cui c’è spazio proprio per tutti!

EVENTI

Whisky Festival by Spirit of Scotland: le eccellenze del Whisky approdano a Roma per scaldare corpo e mente!

Luogo: Salone delle Fontane all’Eur –Via Ciro il Grande, 10

Giorni e orari: Sabato 3 marzo, dalle ore 14:00 alle 23:00 – Domenica 4 marzo dalle ore 14:00 alle ore 21:30

Descrizione: Sebbene per molti sia solo un alcolico dal carattere deciso e non adatto a tutti i palati, in realtà questa bevanda dal gusto ricercato, che nasce dalla fermentazioni di orzo e cereali, nasconde un mondo affascinante fatto di storie, di incontri, di profumi e sapori diversi in cui culture provenienti da tutto il mondo hanno interpretato, ognuno a suo modo, la grande arte della distilleria. Per conoscere meglio queste storie vi aspetta l’Abc Whiskey, uno spazio nella manifestazione dedicato proprio a chi è nuovo a questo mondo. Mappe geografiche, racconti e degustazioni sono pronte a guidarvi in un mondo che molto ha da raccontare. A rallegrare i vostri palati e a regalarvi un po’ di sano relax ci penserà poi l’infinità varietà di whiskey, vere eccellenze provenienti da Scozia, Stati Uniti, Irlanda, Giappone ed infine un’area gourmet per abbinare…con gusto!

Costi e condizioni: Intero: 10 euro – da diritto al bicchiere serigrafato del Festival, alla sacchetta porta bicchiere e alla Guida Ridotto: 7 euro – per accompagnatori che non bevono. Degustazioni a pagamento con sistema a gettoni. (1 euro/gettone)

ARTE

Fotografie per salvare gli animali dall’estinzione: all’Auditorium lo spettacolare progetto fotografico di Joel Sartore

Luogo: Auditorium Parco della Musica, – Viale Pietro De Coubertin, 30

Giorni e orari: Dall’8/12 al 22/04 – Lunedì-Giovedì: 11 – 21, Venerdì e Sabato: 11 – 22, Domenica e Festivi: 10 – 21.

Descrizione: L’impresa del fotografo di National Geographic Joel Sartore ha davvero dell’incredibile: fotografare tutte le specie animali ad oggi viventi ( circa 12.000!) prima della loro possibile estinzione. Anche se il progetto sarà probabilmente terminato da suo figlio, quello che oggi si può vedere in mostra all’Auditorium Parco della Musica è già abbastanza per restare ad occhi e bocca spalancati. L’invito è quello di riflettere e far riflettere sul pericolo estinzione che ogni giorno cresce sotto le minacce delle variazioni di habitat, della deforestazione, dei cambiamenti climatici condotti dall’uomo. Vi aspetta una selezione di scatti pieni di colori, di emozioni, una lode continua alla perfezione della natura, un archivio digitale pieno di informazioni e dettagli per dare ampio spazio alla vostra curiosità. Una zona espositiva sarà poi dedicata alla realtà aumentata per divertire e stupire anche i più piccoli. L’obiettivo è chiaro come spiega Sartore,« fermare, o almeno rallentare, la perdita di biodiversità a livello globale».

Condizioni: Intero: € 12 Ridotto Gruppi e Over 65: € 9 Ridotto Studenti, Scuole e Ragazzi: € 7 Pacchetto Famiglia 3 persone: € 25 Pacchetto famiglia 4 persone: € 30)

GUSTO

La pizza di Eataly per chiudere il weekend in bellezza!

La Pizza, Patrimonio dell’Umanità!

Luogo: Eataly Roma – Piazzale XII Ottobre 1492 – 00154 Roma

(Metro B – Fermata Piramide)

Giorni e orari: domenica 4 marzo dalle 19:00 alle 23:00

Descrizione: Non è weekend senza una buona pizza e tra le eccellenze della nostra Capitale primeggiano gli impasti proposti ogni domenica da Eataly al secondo piano. L’appuntamento Domenica 4 marzo è con il grande pizzaiolo Luca Rallo, napoletano DOC, pronto a destreggiarsi alla grande tra l’ immancabile tradizione napoletana e gusti originali e ricercati. A farla da padrone la qualità delle materie prime scelte e selezionate con cura per offrire un prodotto finale di eccellente qualità che accontenti tutti i gusti dai vegetariani agli amanti “ del cornicione di Napoli”. Un modo simpatico e leggero per chiudere un weekend in bellezza e ripartire …con una marcia in più!

Condizioni: Ingresso gratuito.

Serena Filippi