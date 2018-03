NBA. Per Belinelli esordio vincente, Golden States si arrende lasciando il passo ai Rockets (FOTO)

MIAMI HEAT – PHILADELPHIA 76 SIXERS 102-104 Da una parte i Sixers senza Embiid, dall’altra gli Heat in crisi nera di risultati. La gara è quasi sempre in mano agli ospiti, fino ad arrivare ad un +24 all’inizio del terzo periodo. Ad inizio secondo tempo Brown lancia nella mischia Belinelli (17p+1r) e Simmons (18p+12r+10as) prende per mano la squadra, fino ad arrivare al sorpasso. Per Maiemi l’ultimo ad arrendersi è Wade, senza però riuscire a bloccare i padroni di casa.

GOLDEN STATES WARRIORS – PORTLAND BLAZERS 117-123 La sagra del tiro al bersaglio è andata di scena questa notte al Moda Center, soprattutto tra Kevin Durant e Damian Lillard. Portland resiste e non trema dai liberi, portandosi a casa una vittoria a lungo meritata. 6-4 il record di Golden State nelle ultime dieci, e il riposo per l’All Star Weekend sembra arrivare a puntino per Steve Kerr.

SACRAMENTO KINGS – HOUSTON ROCKETS 91-100 Vittoria e primato solitario per Houston, vittoria e rivincita per Joe Johnson contro i suoi ex compagni di Sacramento che poi giorni fa aveva deciso di tagliarlo. Harden e Tucker blindano il risultato nel finale senza non troppe difficoltà.

Russell