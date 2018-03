NBA. Dallas rovina l’esordio a Thomas, i Nets fanno soffrire Davis & Co

PHILADELPHIA 76ers – LOS ANGELES CLIPPERS 112-98 Joel Embiid domina Los Angeles portando Philadelphia all’intervallo sul +14, grazie anche ad un sublime Saric. Nella seconda frazione Gallinari prova a suonare la carica e i Clippers prendono coraggio toccando anche -2 e grazie ad un grande lavoro difensivo. I sogni di rimonta vengono però cancellati dalle triple di Redick, costringendo la squadra di Rivers alla ritirata.

BROOKLYN NETS – NEW ORLEANS PELICANS 128-138 Due overtimes sono serviti a New Orleans per avere la meglio su Brooklyn, ma andiamo con ordine. Davis (44pt,17r), Rondo (25p,10r,12as) e Mirotic (21p,16r) prendono per mano i Pelicans volando addirittura su un +28 (86-59). Tutto faceva presagire ad una capitolazione per Brooklyn, ma l’estro di Crabble (28p) riesce a far resuscitare dalle macerie la sua squadra acciuffando così il primo overtime (116-116). Nei primi 5′ Holiday riesce a tenere la gara sulla parità, ma nel secondo Davis strappa il match con uno 0-6 consegnando la vittoria ai suoi.

DALLAS MAVERICKS – LOS ANGELES LAKERS 130-123 Esordio amaro per Thomas e sconfitta meritata per Los Angeles. Il play ex Cavs parte dalla panchina, ma riesce comunque a tirar fuori una buona prestazione (22 punti). La gara resta in equilibrio per quasi tutta la durata, ma Dallas non fa sconti e Nowitzki (22p), Barnes (21p) e Powell (19p) mettono al sicuro il risultato.

Russell