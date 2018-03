100 giorni al Mondiale, il video di presentazione: due ex tra i protagonisti (VIDEO)

MONDIALE ITALIA VIDEO – Mancano 100 giorni ai Mondiali di Russia 2018. L’Italia non ci sarà, ma un po’ di Lazio si. Il profilo Twitter della Fifa ha pubblicato un video, con protagonisti tutti i campioni di ogni Paese, per celebrare i 100 giorni che mancano all’evento. Due gli ex biancocelesti: Miroslav Klose per la Germania e Dejan Stankovic per la Serbia.