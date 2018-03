ACCADDE OGGI. Anderson e Klose illuminano. Lazio a valanga

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 1 marzo 2015. Sassuolo-Lazio 0-3. Non stiamo parlando della partita andata in scena domenica scorsa, con la doppietta di Milinkovic-Savic ed il calcio di rigore di Immobile, ma di una gara gemella vecchia di tre anni. Anche in quell’occasione il Mapei Stadium di Reggio Emilia si dipinse di biancoceleste ed eroi di giornata furono Felipe Anderson, Miroslav Klose e Marco Parolo. L’atipico tridente d’attacco presentato da Pioli comprendeva, oltre al brasiliano, Mauri e Keita: il fuoriclasse tedesco, così come Candreva, troveranno spazio soltanto a ripresa abbondantemente iniziata. Eppure, il primo tempo, trascorse nel segno di un sostanziale equilibrio, rotto soltanto dal buon Felipe e dalla sua rasoiata dal limite che non lasciava scampo a Consigli, per giunta a pochi istanti dal gong. Il gol cambiava totalmente l’inerzia della partita e regalava ai tifosi dei secondi quarantacinque minuti a forti tinte biancocelesti. Il Sassuolo capì ben presto che il muro Lazio era invalicabile, così gli uomini di Pioli iniziarono a prender campo, fino a schiacciare i neroverdi nella propria trequarti. Al 66’ Klose rilevava una spento Mauri ed il bomber teutonico in appena 240 secondi si creava, con l’aiuto del solito, immenso, Anderson, tre palle gol mastodontiche, realizzando solo l’ultima delle suddette. Il sigillo finale lo poneva invece l’instancabile Parolo al 77’, evidenziando tutti i limiti difensivi di un avversario che, va detto, si presentava all’incontro in piena emergenza, causa infortuni, nel pacchetto arretrato.

STORIA – 1 marzo 1961. In concomitanza con il Centenario dell’Unità d’Italia, fanno il loro debutto ufficiale le Frecce Tricolori, appartenenti al 313° Gruppo di Addestramento Acrobatico PAN ed il cui quartier generale viene individuato nell’aeroporto di Rivolto, nel comune di Codroipo, in provincia di Udine. La tradizione acrobatica dell’aeronautica italiana, in realtà, era iniziata già negli anni Trenta con la scuola di Campoformido, diretta dal colonnello Rino Corso Fougier: i risultati dei piloti, alla guida di cinque FIAT C.R.20 furono ottimi, ma la Seconda Guerra Mondiale ed il clima di austerità immediatamente successivo rallentarono la costituzione di una squadra ufficiale. Le Frecce Tricolori volarono fino al 1963 con gli F-86E Sabre, per passare agli italianissimi FIAT G.91PAN prima ed agli MB-339PAN poi, tuttora in dotazione.

SPORT – 1 marzo 1967. A Paramaribo, in Suriname, colonia olandese del Sudamerica, nasce Aron Mohamed Winter, duttile centrocampista (regista, mezzala ed esterno), costruttore di gioco, rifinitore, tecnico, agile, veloce e dotato di un tiro particolarmente potente. Si presenta al grande calcio militando sette anni con l’Ajax: con i Lancieri di Amsterdam vince uno Scudetto, due Coppe nazionali, una Coppa UEFA ed una Coppa delle Coppe. Nell’estate del 1992, insieme a Beppe Signori, è la guest star della campagna acquisti della Lazio: seppur tra i mugugni della tifoseria, Winter conquisterà ben presto il popolo biancoceleste, a suon di generosità, impegno, serietà, grandi prestazioni e gol decisivi. Dopo 155 presenze e 27 reti complessive, la sua avventura italiana prosegue nell’Inter, prima di tornare a vestire la maglia dell’Ajax (di cui è allenatore dal 2016) in due occasioni, inframmezzate da una breve esperienza allo Sparta Rotterdam.

Giordano Grassi