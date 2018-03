ACCADDE OGGI. Biglia, Candreva, doppio Klose: Viola al tappeto. Auguri Veron!

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 9 marzo 2015. La Lazio fa la Lazio e si divora la Fiorentina, ferita già dopo soli sei minuti con la marcatura di Biglia e lasciata poi cuocere a fuoco lento. Montella non riesce a dare un’anima ai suoi, calatisi perfettamente nel ruolo della vittima sacrificale. I biancocelesti sembrano quasi scherzare nel primo tempo, che si chiude 1-0, e chiudono definitivamente i giochi nella ripresa. Prima raddoppia Candreva, sul calcio di rigore procurato da Felipe Anderson, infine, sale in cattedra Miroslav Klose, autore di una doppietta ai minuti 75 ed 85. Termina 4-0 una partita senza storia, stra-dominata dalla Lazio dal 1’ al 90’, come dimostrano i 14 tiri in porta (contro uno per i toscani), e sorride anche la classifica: biancocelesti terzi ex aequo col Napoli.

STORIA – 9 marzo 1955. Al Salone dell’Automobile di Ginevra, eletta a simbolo del boom economico italiano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, viene presentata per la prima volta la FIAT 600, utilitaria a due porte ispirata alla “Topolino” dalle caratteristiche rivoluzionarie: il motore “FIAT 100” (da 21,5 CV ed una velocità massima di 95 km/h) è montato posteriormente, la sospensione è a quattro ruote indipendenti, i consumi sono limitatissimi (5,7 litri ogni 100 km), così come il prezzo (590 mila Lire, circa 5-6 mila Euro odierni), che permetterà la vendita di ben 2 milioni di esemplari, fino al 1969.

SPORT – 9 marzo 1975. A La Plata, in Argentina, nasce Juan Sebastian Veron, uno dei centrocampisti più forti dello scorso secolo. 72 presenze e 9 gol con la maglia della Nazionale argentina, con la quale ha conquistato un argento olimpico ad Atlanta ’96 ed un secondo posto nella Coppa America del 2007, ha giocato in carriera per Estudiantes, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea, Inter, ancora Estudiantes, Coronel ed altre due esperienze con i biancorossi della sua città natale, inframmezzate da una breve avventura con l’Estrella de Berisso. Numerosi i trofei vinti da “La Brujita” (in italiano, la streghetta): 3 Scudetti (Lazio, Manchester, più quello con l’Inter consegnatogli dalla Giustizia sportiva durante lo scandalo Calciopoli), 4 Coppe Italia (due con l’Inter ed una con Parma e Lazio), 2 Supercoppe Italiane (Lazio, Inter), 2 campionati d’apertura (Estudiantes), una Coppa UEFA (Parma), una Supercoppa Europea (Lazio) ed una Coppa Libertadores (Estudiantes).

Giordano Grassi