ACCADDE OGGI. Cassano beffa i biancocelesti in una gara senza storia

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 8 marzo 2003. Roma si ferma, oggi all’Olimpico si gioca il derby valevole per la ventiquattresima giornata di campionato. I biancocelesti di Mancini vengono beffati nel finale, quando si vedono sfuggire la vittoria da un colpo di testa di Cassano. E pensare che la perla di Stankovic, arrivata dopo otto minuti dal fischio finale, sembrava aver messo fine alla gara. Una gara che, senza ombra di dubbio, la Lazio avrebbe meritato di vincere ma che, contro ogni logica, la vede accontentarsi di un solo punto. Resta il rammarico per Roberto Mancini, per i tifosi biancocelesti che non vincono una stracittadina dal marzo del 2000, per una gestione arbitrale che poteva essere più giusta. Messina infatti annulla il possibile 2-0 di Corradi, al 31′ della ripresa, anche se la posizione del biancoceleste è tutt’altro che irregolare. Ma il calcio è (purtroppo) anche questo.

SPORT – 8 marzo 1925. Viene assegnato il primo scudetto dell’hockey su ghiaccio italiano. Vincitore del premio è stato l’HC Milano.

STORIA – 8 marzo 1909. Viene celebrata per la prima volta la Giornata Internazionale della Donna, volta a ricordare tutte le conquiste economiche, sociali e culturali conquistate dal gentil sesso.

A.M.