ACCADDE OGGI. Gara viva e scoppiettante a San Siro contro il Milan. Tanti auguri, Peruzzi!

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 16 febbraio 2003. A San Siro la Lazio è ospite del Milan nella gara valida per la ventunesima giornata di campionato. I biancocelesti nel primo tempo sembrano indirizzare subito la partita, che concludono con un vantaggio parziale di 2-0: in gol Stankovic al 21′ e Lopez al 30′ su rigore. Nei primi 45′ è stato impressionante il confronto tra la vivacità e la rapidità della squadra di Mancini e l’inconcludenza di quella di Ancelotti. Eppure, l’entrata in campo di Filippo Inzaghi ha decisamente svegliato i rossoneri, che al 25′ del secondo tempo accorcia le distanze; ad annullarle ci pensa Rivaldo al 70′. Termina 2-2 una partita viva e ricca di colpi di scena, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La Lazio ha mancato il colpo, ma la squadra messa in campo da Mancini funziona.

SPORT – 16 febbraio 1970. A Blera nasce Angelo Peruzzi, ex portiere della Lazio ed ex Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Riconosciuto come uno dei migliori numeri uno italiani di sempre, ha conquistato i più grandi successi tra i pali della Juventus e della Lazio, con la quale ha collezionato 192 presenze. Ha vinto per tre volte l’Oscar del calcio AIC come miglior portiere della Serie A mentre nel 1997 è stato inserito nella lista dei 50 candidati al Pallone d’oro, classificandosi ventinovesimo. Si è inoltre piazzato al secondo posto nella classifica IFFHS di miglior portiere dell’anno. Peruzzi attualmente ricopre il ruolo di club manager della Lazio, curando i rapporti tra spogliatoio e dirigenza ed occupandosi in prima persona dei giocatori della rosa. Oggi Angelo compie 48 anni: tanti auguri!

STORIA – 16 febbraio 2005. In Italia entra in vigore il trattato di Kyoto, con l’obiettivo di ridurre le quote di emissione di anidrite carbonica del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2010.

A.M.