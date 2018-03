ACCADDE OGGI. La Lazio soffre e rimonta: è 2-1 all’Olimpico

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 22 febbraio 2014. La Lazio all’Olimpico accoglie il Palermo in occasione dalla ventiquattresima giornata di campionato. Passati subito avanti con Dybala al 26′, gli ospiti finiscono col piegarsi alla potenza dei padroni di casa, che pareggiano con Mauri al 33′, e vincono in rimonta con Candreva al 78′. Il romano regala ai suoi tre punti fondamentali per la lotta Champions, secondo successo consecutivo ottenuto grazie a tenacia e carattere. Pioli, che ha dovuto far a meno di cinque titolari e con un Biglia influenzato, ha saputo mettere in campo una giusta formazione, che anche col rischio di subire il k.o. ha mostrato sempre lucidità ed intelligenza. Anche quando Di Bello gli nega un rigore evidente, i biancocelesti soffrono, ma non si scompongono. E alla fine vincono.

SPORT – 22 febbraio 1987. A Roma, nella sua abitazione, muore a 74 anni Umberto Lenzini, stroncato da un infarto cardiaco. Presidente della Lazio dal 1965 al 1980, vinse con i capitolini lo Scudetto nella stagione 1973/1974. I suoi funerali si tennero a San Lorenzo fuori le mura alla presenza dei giocatori e della dirigenza del club capitolini.

STORIA – 22 febbraio 2017. La NASA comunica la scoperta di un sistema solare simile al nostro distante circa 39 anni luce.