ACCADDE OGGI. La Lazio strappa un punto inaspettato in un derby combattuto

LAZIO – Il 26 febbraio 1984 fa tornare alla mente dei tifosi biancocelesti più datati un derby particolare. La Roma aveva vinto lo scudetto l’anno precedente e tutti i pronostici erano dalla sua parte. Carosi però, che allora guidava la Lazio, riesce a motivare l’ambiente e a spronare i suoi. Nonostante a inizio ripresa Manfredonia si fa espellere, la sua squadra riusce nell’impresa di portare a casa un punto prezioso. La Lazio va in vantaggio al 9′ con una punizione di D’Amico. Al 24′ va di nuovo in gol su rigore: il marcatore è lo stesso della prima rete. Ad accorciare le distanze ci pensa Di Bartolomei dal dischetto. Il gol del pareggio arriva al 53′ con Cerezo. La Lazio festeggia un pareggio inaspettato, anche se avrebbe potuto vincere la gara, sotto la Nord che purtroppo è mezza vuota. I tifosi biancocelesti, delusi dal momento della squadra, non si presentano infatti allo stadio.

STORIA – Il 26 febbraio 2001 15 Stati europei firmano il Trattato di Nizza. L’accordo riguarda le dimensioni e la composizione della Commissione, la ponderazione dei voti in Consiglio, l’estensione del voto alla maggioranza qualificata, nuova ripartizione di competenze tra Corte e Tribunale e le cooperazioni rafforzate tra i Paesi dell’Unione.

SPORT – Nel 2006, il 26 febbraio, a Torino, si chiude la XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’Italia si posiziona nona nel medagliere, vincendo 5 ori e 6 bronzi. Tra tutti gli atleti spicca Enrico Fabris che nel pattinaggio di velocità vince 2 ori e un bronzo.

J.C.