ACCADDE OGGI. La Lazio travolge l’Ancona e vola al terzo posto in classifica

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – È la stagione 1993/1994 e la Lazio è reduce da due vittorie consecutive. Ad Ancona, allo stadio Del Conero, si gioca la prima partita del nuovo anno. La squadra biancoceleste passa in vantaggio al 30′ con una punizione di Fuser: la palla scivolosa passa tra le gambe del portiere avversario, che non riesce a trattenere a causa di un terreno davvero impossibile. La squadra allenata da Zoff gioca una partita ordinata e autorevole: la Lazio sembra finalmente consapevole della propria forza. All’84’ arriva il raddoppio biancoceleste con un pallonetto di Signori e solamente 3 minuti dopo su angolo di Fuser, Winter la butta in porta per le terza volta. La Lazio ottiene la terza vittoria consecutiva e vola al terzo posto.

STORIA – Il 3 gennaio è una data ricca di eventi storici. Nel 1925 Benito Mussolini pronuncia davanti la Camera dei Deputati il discorso che sancisce la svolta dittatoriale del Fascismo. Nel 1954 iniziano le trasmissioni televisive su canale unico della Rai- Radio Televisione italiana. Nello stesso giorno va in onda la prima edizione del telegiornale. Nel 2004 in Italia iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive con la tecnologia del digitale terrestre della Rai.

SPORT – Il 3 gennaio 1969 nasce a Hurth, in Germania, Michael Schumacher. L’ex pilota è il più vincente della storia della Formula 1. Il tedesco ha conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton e gli altri 5 (consecutivi) con la Ferrari, casa automobilista alla quale ha legato il suo nome. Ha vinto 91 Gp. Nel dicembre 2013 in seguito ad un incidente con gli sci è rimasto in stato vegetativo.