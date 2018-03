ACCADDE OGGI. La vittoria attutisce le polemiche intorno a Chinaglia, non le cancella: Long John è infelice

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 4 marzo 1973. A Terni si gioca la ventesima giornata di campionato tra la squadra di casa e la Lazio di Maestrelli. I biancocelesti non impressionano ma vincono, ed è quello l’importante. Complice anche un po’ di fortuna, che non guasta mai. Al 21′ un autorete di Mastropasqua consegna alla Lazio la vittoria che, probabilmente, sarebbe comunque arrivata. I ternani arrancano, provano a calciare in rete sbagliando, son stanchi e immotivati. Nella ripresa, la Lazio sfiora il raddoppio con Chinaglia, palla alta sulla traversa. Long Jhon pare scontento: ad ogni errore di un compagno alza le braccia, è impreciso, scostante. La vittoria attutisce le polemiche intorno al calciatore ma non le cancella. Chinaglia si sente troppo forte per questa Lazio, e non lo nasconde. SPORT – 4 marzo 1970. La FIFA svela la lista dei 100 più grandi calciatori viventi al momento della stesura: elaborata sotto la supervisione di Pelé, dei calciatori presenti nella lista solo tre sono ancora in attività: l’italiano Gianluigi Buffon, il turco Emre Belözoğlu e l’argentino Juan Sebastián Verón. STORIA – 4 marzo 1947. In Italia viene eseguita l‘ultima condanna a morte: i giustiziati furono Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti. Dopo di loro, nessuno sarebbe stato più punito con l’uccisione. A.M.