ACCADDE OGGI. Lazio, grinta e tenacia: i biancocelesti in 10 negano la vittoria all’Inter

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews . eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 12 marzo 2005. All’Olimpico una bella Lazio tiene testa all’Inter, distratta ancora dalla Champions. Una gara che accontenta le due squadre e scontenta i tifosi, soprattutto a fronte della superiorità numerica che gli ospiti – grazie all’espulsione di Giannichedda, avrebbero potuto sfruttare meglio. Diciassettesimo pareggio su 28 gare per Roberto Mancini, accolto malamente dai tifosi infuriati: e pensare che l’Inter avrebbe dovuto lottare con Milan e Juve per lo scudetto. Poco spettacolo e tanto nervosismo in gara, al termine della quale sono i biancocelesti ad avere la meglio, almeno nello spirito: per gli uomini di Papadopulo quello di oggi è un pareggio che sa di vittoria: il merito, è quello di aver giocato in 10 contro 11 per 35 minuti con grinta e tenacia.

SPORT – 12 marzo 1959. A Roma, viene inaugurato lo Stadio Flaminio, impianto sportivo situato lungo viale Tiziano. L’impianto, inutilizzato dal 2011 a favore dello stadio Olimpico per quanto riguarda le gare interne dell’Italia nel Sei Nazioni (il più importante torneo di rugby), è dal 26 febbraio 2014 lo stadio è in gestione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.