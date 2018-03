ACCADDE OGGI. Una Lazio rimaneggiata sbanca Stoccarda

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 7 marzo 2013. La Lazio ipoteca i quarti di finale di Europa League sbancando la VfB Arena di Stoccarda. I tedeschi sono poca cosa, per carità, impelagati in un’avvincente lotta per la salvezza in Bundesliga, ma anche i biancocelesti, seppur per scelta tecnica di Petkovic, scendono in campo con molte seconde linee. Basti pensare che i match winner sono Ederson, al 21’, ed Onazi al 56’. Per i padroni di casa, in campo per 93’ l’ex Federico Macheda, autore però di una prova piuttosto anonima, come del resto tutta la sua squadra. La Lazio passeggia in Germania pensando al campionato, in attesa di ricevere la Fiorentina all’Olimpico e sfiorando quel terzo gol nel finale, prima con Candreva e poi con Lulic, che avrebbe reso il match di ritorno poco più che una passerella.

STORIA – 7 marzo 1876. Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per il suo telegrafo elettrico, che verrà rinominato poi telefono elettrico, dopo anni di studi e ricerche. Passato il primo momento di fama e gloria, sull’inventore di origini scozzesi, però, iniziano a piovere una serie di infamanti accuse, su tutte quella di aver copiato apparecchi già esistenti. E se Elisha Gray aveva brevettato il telefono ad induzione magnetica più o meno in contemporanea col telegrafo elettrico di Bell, Antonio Meucci lo aveva fatto già nel 1871 per il suo telettrofono. Le difficoltà economiche dell’italiano lo impossibilitarono a pagare la tassa di rinnovo, spianando così la strada a Bell. Ne nacque comunque una lunghissima contesa tra Italia e Stati Uniti per l’attribuzione del primato, risoltasi soltanto nel 2002, quando il Congresso americano ha riconosciuto la priorità a Meucci.

SPORT – 7 marzo 1959. A Certaldo, in provincia di Firenze, nasce Luciano Spalletti, ex calciatore di Spezia, Viareggio e, soprattutto, Empoli, club col quale, neanche il tempo di appendere gli scarpini al chiodo, intraprende la carriera di allenatore. Nei primi mesi coach nelle giovanili, la grande occasione in prima squadra a sei giornate dal termine, con i toscani impelagati nella lotta salvezza, raggiunta ai play-out di Serie C-1. Negli anni a venire, dopo la Coppa di C, la doppia promozione in B e in A, con tanto di permanenza. Seguiranno esperienze con la Sampdoria, il Venezia (due volte), l’Ancona, l’Udinese (la seconda, in Champions League!), la Roma (due volte, con due Coppe Italia ed una Supercoppa) e Zenit San Pietroburgo (due Scudetti, una Coppa ed una Supercoppa Russa).

Giordano Grassi