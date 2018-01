ACCADDE OGGI. Lazio-Sampdoria, è tutto un attimo

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 23 gennaio 2005. Due gol della Sampdoria stendono una Lazio che a fine gara avrà molto da recriminare. Tutto avviene nel giro dei primi 4′ minuti, prima con il gol di Kutuzov a pochi secondi dal fischio d’inizio, poi con Flachi su calcio di rigore. Tre punti d’oro per i blucerchiati che aprono di fatto la crisi biancoceleste, si tratta infatti del secondo stop consecutivo dopo il ko contro il Palermo che sottolinea anche una involuzione nel gioco finora non dimostrata. Va detto però anche che la Lazio avrebbe potuto riaprire subito la partita se Di Canio non avesse fallito il calcio di rigore al 9′. La Samp ha vinto con merito: Peruzzi ha salvato almeno tre volte su Rossini – finendo così col risultare il migliore in campo – la difesa biancoceleste è stata deludente; grandi assenti anche i due ex Simone Inzaghi e Bazzani, il primo rimasto a casa per problemi muscolari, il secondo in panchina. Onore al merito, dunque, per la squadra di Walter Novellino che ha dimostrato di essere concreta e più produttiva in trasferta. Rammarico in casa Lazio.

SPORT – Il Frisbee compie 60 anni, nasce infatti il 23 gennaio 1957 quando Fred Morrison vende alla Wham-O, ditta californiana che si occupa anche della vendita degli Hula Hoop, il diritto di commercializzare il suo “Disco di Plutone” più conosciuto come Frisbee. I meriti del nome “Frisbee” vanno dati però a Richard Knerr, co-fondatore della società di Morrison, che prese spunto dai ragazzi dell’Università di Yale. Gli studenti chiamavano Frisbie i vassoi delle torte preparate dall’omonima pasticceria e con cui giocavano nei prati del campus.

STORIA – Il 23 gennaio del 1896 Wilhelm Conrad Röntgen esegue, a scopo dimostrativo, la prima radiografia a raggi X della storia.