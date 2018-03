ACCADDE OGGI. Liverani allontana lo spettro della Serie B, i tifosi in coro: “No al fallimento”

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 12 febbraio 2005. C’è solo una cosa che deve fare oggi la Lazio a Roma contro l’Atalanta: vincere. Alla ventiquattresima giornata di campionato, i tre punti per la squadra di Papadopulo valgono la salvezza. I biancocelesti vedono da vicino la Serie B almeno per una settantina di minuti, quando la gara è bloccata sull’1-1 (in gol Makinwa al 44′ e Bazzani al 45′) e pare non esserci via d’uscita. Eppure, al minuto 89, arriva il gol che non ti aspetti: contro la quasi già retrocessa Atalanta ci mette la firma Liverani, la squadra ora respira. Duemila tifosi della Lazio sfilano in corteo: “No al fallimento”, chiedono. I biancocelesti salgono a quota 27 punti, il calendario dice Chievo, Parma e Messina. Guai a distrarsi, altrimenti sono di nuovo dolori.

SPORT – 12 febbraio 2010. A Vancouver, in Canada, si aprono i XXI Giochi Olimpici invernali. Nell’ambito dell’evento, si ricorda anche la tragedia: poche ore prima della cerimonia inaugurale, lo slittinista georgiano Nodar Kumaritashvili, 22 anni, muore durante le prove in pista, andando a sbattere ad una velocità stimata intorno ai 140 km/h contro un palo di acciaio.

STORIA – 12 febbraio 2016. Papa Francesco ed il patriarca di Mosca Cirillo I si incontrano per la prima volta a a L’Avana, Cuba, sancendo così il primo ritrovo tra i leader della chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa russa: non avveniva dal grande scisma del 1054.