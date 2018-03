ACCADDE OGGI. Massimo risultato, minimo sforzo: il Milan attacca, la Lazio vince

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 8 febbraio 1998. Arriva il settimo successo di fila in casa, considerando campionato e coppa Italia, per la formazione di Eriksson che contro il Milan di Capello nella 19esima di Serie A 1997/98 ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Tra i rossoneri sono molti gli assenti, ben otto, unica attenuante questa per il mister che avrebbe voluto a tutti i costi la vittoria. Restano a Milanello infatti Ganz, Weah, Cruz, Nilsen, Savicevic, Donadoni, Ziege, Boban mentre la Lazio, fatta eccezione per Almeyda e Casiraghi, è al gran completo. Una gara non particolarmente bella dal punto di vista dello spettacolo e che vede segnare la Lazio quasi per caso. Mancini e Boksic regalano i tre punti ai biancocelesti, nel mezzo una parata di Marchegiani su rigore di Leonardo, e vedono così avvicinarsi il secondo posto per sognare un posto in Champions. Quasi allo scadere brividi per il gol di Kluivert che prova ad accorciare le distanze.

SPORT – L’8 febbraio 1957 è il giorno del compleanno di Massimo De Stefanis, cresciuto nelle giovanili della Lazio e squadra che gli ha permesso di ottenere un po’ di presenze in Serie A dal 1975 al ’79 per poi “trasferirsi” in Serie B e indossare le casacche del Palermo e del Perugia tra le altre.

STORIA – L’8 febbraio 1971 avviene il debutto del mercato borsistico Nasdaq, primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico. Il Nasdaq è l’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana, come Apple, Microsoft e Yahoo.

