ACCADDE OGGI. Nedved-Crespo spaventano il Real. Quella traversa di Castroman ancora trema…

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 21 febbraio 2001. La Lazio ha bisogno di un miracolo, se battere il Real Madrid all’Olimpico può essere considerato davvero un miracolo. Perché, sul campo, la differenza tecnico-economica tra le due squadre non si vede affatto. I biancocelesti sono una realtà importante del calcio italiano, freschi vincitori di molti trofei, non ultimo lo Scudetto del 2000, e cercano una dimensione europea nella stagione che ha portato all’avvicendamento Eriksson-Zoff in panchina. La situazione è abbastanza compromessa, ma coi tre punti si può sognare ancora. Il gol di Pavel Nedved dopo quattro minuti alimenta le speranze. La Lazio gioca bene, la manovra è fluida e l’atteggiamento disinvolto, ma Santiago Solari, a dieci dal riposo, riporta tutti sulla terraferma. Ripresa fotocopia del primo tempo: pronti, via ed Hernan Crespo illude nuovamente il popolo biancoceleste. Illusione che dura fino al 73’, e cioè al pareggio di Raul, nonostante sia la traversa, nei minuti di recupero, ad opporsi al migliore in campo Castroman, in quello che sarebbe stato il giusto premio in una magica notte di Coppa dei Campioni.

STORIA – 21 febbraio 1965. A neanche quarant’anni scompare l’attivista e leader politico americano Malcom Little, anima della frangia più estremista e violenta in tema di diritti degli afroamericani, in contrapposizione con le idee pacifiste di quel Martin Luther King che, come lui, era figlio di un predicatore battista. Cresciuto tra furti ed attività illegali nella periferia di Omaha, in Nebraska, aveva rimediato già ventenne una condanna a due lustri di carcere. Si avvicina così alla setta Nation of Islam, affascinato dalla teoria secondo la quale la maggior parte degli schiavi neri avesse origini musulmane, diventandone il portavoce durante la prigionia, abbandonando il proprio nome “da servo” e tramutandolo in Malcom X. Una volta riottenuta la libertà, però, si allontanerà man mano dalla setta e dalle posizioni religiose oltranziste, entrando così nel mirino dei suoi ex compagni, che incaricarono tre sicari di farlo fuori, a New York, il 21 febbraio del 1965.

SPORT – 21 febbraio 2004. A Wakefield, in Inghilterra, muore a 72 anni John Charles, “Il Gigante Buono” che, con Omar Sivori, dette vita ad una delle più celebri e più forti coppie di attaccanti di sempre. A giovarne fu la Juventus, che vinse con loro tre Scudetti e due Coppe Italia. Il centravanti gallese, dopo 105 gol in bianconero, un titolo cannonieri ed una breve esperienza al Leeds, tenterà anche una poco fortunata avventura con la Roma, prima di tornare definitivamente in patria. 188 cm ed 89 kg di indimenticabile correttezza, con neanche un’ammonizione ricevuta in sei stagioni in Serie A.

Giordano Grassi