ACCADDE OGGI. Notti europee, Parolo, Anderson e Klose illuminano l’Olimpico

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 25 febbraio 2016. Oggi pomeriggio la Lazio affronterà il Sassuolo, dopo l’inebriante vittoria con la Steaua, che tanto ricorda quel match col Galatasaray di esattamente due anni fa, terminato 3-1 e valso la qualificazione agli ottavi. All’epoca, l’ex Muslera cadde sotto i colpi di Parolo, Anderson e Klose, mentre il solo Oztekin tentava disperatamente di tenere in vita i turchi. Troppa Lazio in campo, cuore e gambe da vendere, un’interpretazione della partita perfetta, in più Pioli azzecca i cambi: non poteva andare altrimenti. Forte dell’1-1 di Instanbul dell’andata, i biancocelesti aspettano il Galatasaray nella propria metà campo, aggredendolo e ripartendo. La tattica paga e l’avversario è ben presto messo alle corde. La Lazio torna agli ottavi di finale di Europa League, tra l’altro come unica italiana, a distanza di tre anni.

STORIA – 25 febbraio 1870. Nato da padre mulatto e madre bianca, Hiram Rhodes Revels è il primo afroamericano al Congresso degli Stati Uniti. La sua elezione cambierà per sempre la storia del Paese a stelle e strisce, anche se ci vorranno 138 anni per avere un Presidente di colore. Ricordato sia per l’attività politica che per i ruoli di educatore e religioso, nel 2002 Revels è stato inserito dallo studioso Molefi Kete Asante nell’elenco dei 100 afroamericani più importanti della storia.

SPORT – 25 febbraio 1982. Nasce a Brindisi Flavia Pennetta, tennista quattro volte vincitrice con la nostra Nazionale della Fed Cup (2006, 2009, 2010, 2013), l’equivalente femminile della Coppa Davis. Insieme alla Schiavone, alla Vinci ed alla Errani è appartenuta alla generazione delle terribili tenniste italiane. Nel 2011 ha vinto, in coppia con l’argentina Gisela Dulko, il doppio dell’Australian Open, raggiungendo la vetta del ranking mondiale. Il più grande successo al singolare l’ha raggiunto, 33enne, battendo in una storica finale tutta italiana degli US Open Roberta Vinci. Si è ritirata nel 2015. E’ nato oggi, ma appena 18 anni fa (1999), Gianluigi Donnarumma.

Giordano Grassi