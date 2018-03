ACCADDE OGGI. Parolo non basta: Lazio rimandata. Pioli: “Pensiamo al ritorno”

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 10 marzo 2016. A Praga la Lazio gioca gli ottavi d’andata di Europa League contro la squadra di casa, i biancocelesti partono male nel primo tempo, poi reagiscono nel secondo ma non basta. Soprattutto non basta Parolo a vincere un match importante dove sono mancate concentrazione e determinazione. Probabilmente la serata verrà ricordata di più per i cori razzisti che si sono levati dalla curva laziale che non per la prestazione della truppa di Pioli: ora, per i buu al terzino Costa, si rischia di rispondere davanti al tribunale Uefa. Soddisfatto a metà il mister biancoceleste: “Adesso dobbiamo recuperare energie e pensare al ritorno. Spero che qualcuno dei nuovi infortunati sia recuperabile”. Capitan Biglia ammette: “Si poteva fare anche di più ma il risultato non è male. Adesso dobbiamo fare altrettanto bene a Roma”. Lazio rimandata.