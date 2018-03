ACCADDE OGGI. Rocambolesca e meritata vittoria a Bergamo, ma il quarto posto…

Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo… ACCADDE OGGI – Torna la rubrica diin cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 24 febbraio 2002. La Lazio in trasferta a Bergamo è accolta dall’Atalanta in occasione della ventiquattresima giornata di campionato. I biancocelesti riescono a fatica a portarsi a casa il match, grazie alla rocambolesca (ma meritata) rete di Poborsky al 78′: all’iniziativa di Stankovic risponde Simone Inzaghi con un cross toccato di testa, il ceco alla fine la butta dentro. Tre punti importanti per la squadra di Zaccheroni, che a poco servono a diminuire il gap con il quarto posto, a otto lunghezze di distanza.“Brutto primo tempo, come nelle ultime trasferte. Buono il secondo, quando ci abbiamo creduto di più. Speriamo di esserci sbloccati”, commenta a fine gara l’allenatore della Lazio, il sogno è quello di rientrare nel giro e nelle prime cinque posizioni: d’altronde si sa, nel calcio tutto è possibile.

SPORT – 24 febbraio 2002. Si chiudono i XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City

STORIA – 24 febbraio 2003. A Roma, muore Alberto Sordi, regista, comico, attore e sceneggiatore italiano. Tra i più grandi interpreti della “romanità” e tra gli esponenti più illustri nella storia del cinema italiano, è ad oggi annoverato come uno dei più importanti attori di sempre.

A.M.