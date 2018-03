ACCADDE OGGI. “E segna sempre lui…”: Beppe Signori regala il derby ai suoi. Auguri, Baggio!

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 18 febbraio 1996. All’Olimpico, davanti 70.000 spettatori, va in scena il derby tra Lazio e Roma, una gara che vale tutta la stagione, negativa per entrambe le squadre. Totti non ne indovina una, Balbo sembra arrendevole, ma anche lo stesso Signori resta in ombra, Casiraghi appare stanco. Una partita che tutto ha tranne l’aria di un derby. Portata avanti sullo 0-0 per quasi l’intera durata, il match si sblocca all’80’ quando ai biancocelesti di Zeman viene concesso un rigore netto per fallo di mano di Lanna, visibile a chiunque. Batte Beppe, che trasforma il penalty nel gol della vittoria. E poi si fa espellere per eccesso di feste.

SPORT – 18 febbraio 1967. A Coldogno, comune in provincia di Vicenza, nasce uno dei calciatori più forti di sempre: Roberto Baggio. Soprannominato Raffaello o Divin Codino, è ritenuto uno dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale. In nazionale ha partecipato a tre Mondiali, nel 1990, nel 1994 e nel 1998: vice-capocannoniere del torneo con 5 reti nel ’94, sbagliò l’ultimo rigore della finale contro il Brasile. É il settimo realizzatore di sempre in Serie A con 205 gol, quarto tra i migliori realizzatori in maglia azzurra, a pari merito con Alessandro Del Piero; inoltre, con 9 gol realizzati nei Mondiali, è il miglior marcatore italiano nella competizione, l’unico ad aver segnato in tre diverse edizioni. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato il FIFA World Player ed il Pallone d’oronel 1993. È sedicesimo (primo tra gli italiani) nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata da World Soccer nel 1999. ed è stato inserito da Pelé nel FIFA 100, la lista dei 125 più grandi calciatori viventi divulgata nel 2004. Oggi il campione compie 51 anni: tanti auguri!

STORIA – 18 febbraio 1956. La Grecia e la Turchia entrano a far parte della NATO (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico).

A.M.