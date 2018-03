ACCADDE OGGI. Signori ‘purga’ la Roma: i biancocelesti sognano l’Europa, i giallorossi vedono la B

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 6 marzo 1994. All’Olimpico, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato, la Lazio affronta la Roma nella stracittadina più sentita. Quasi 70.000 supporter assistono ad un match duro e cattivo, fatto di spintoni e falli. Al 6′ i biancocelesti passano subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Signori, diventato capitano dopo l’uscita anzitempo dal campo di Bergodi: poi, è la volta di Gascoigne, che rimedia un colpo alla schiena e deve abbandonare il terreno di gioco. I giallorossi, con lo spettro della B ad un passo hanno la possibilità di pareggiare i conti a quindici minuti dalla fine: ci pensa Marchegiani però a salvare tutto, parando il rigore calciato da Giannini. E mentre i tifosi della Lazio intonano tra le lacrime “Serie B, serie B”, iniziano a sognare l’Europa. Per la Roma, una serata da dimenticare.

SPORT – 6 marzo 1902. A Madrid, in Spagna, viene fondata la società polisportiva spagnola Real Madrid Club de Fútbol, noto semplicemente come Real Madrid. La parola Real fu assegnata successivamente nel 1920 dal re Alfonso XIII di Spagna. Ad oggi il club calcistico è uno dei più vincenti di sempre: a livello nazionale ha vinto 33 campionati, 19 Coppe di Spagna, una Coppa della Liga, 10 Supercoppe di Spagna e una Coppa Eva Duarte, a livello internazionale ha conquistato 12 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe UEFA, 4 Supercoppe UEFA, 3 Coppe Intercontinentali, 3 Coppe del mondo per club e una Coppa Iberoamericana. Con un totale di 25 trofei, il Real Madrid è la squadra di calcio più titolata al mondo. Nel 2000 la squadra è stata nominata dalla FIFA come la migliore del XX secolo,, mentre nel 2004 ha ricevuto dalla stessa federazione internazionale il FIFA Centennial Order of Merit.

A.M.