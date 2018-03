ACCADDE OGGI. Zarate trascina la Lazio: ora il sogno è la Coppa Uefa

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 28 febbraio 2009. All’Olimpico la Lazio accoglie il Bologna in occasione della ventiseiesima giornata di campionato. Una doppietta di Mauro Zarate regala il successo ai padroni di casa che conquistano sei punti in due partite: l’argentino, a digiuno da 75 giornate, oggi è devastante. La squadra messa in campo da Delio Rossi è praticamente perfetta, vicina addirittura al 4-0 prima del fischio finale prima con Rocchi, poi con Foggia. “Lazio ritrovata? Sicuramente, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco – ha detto quest’ultimo a fine gara – Fisicamente siamo migliorati tantissimo e ora i risultati arrivano”. Settimo posto in classifica agguantato, ora il sogno è la qualificazione in Coppa Uefa. “Sappiamo che facendo risultati possiamo raggiungere qualche obiettivo, per cui dobbiamo fare più risultati possibili da qua alla fine”, ha concluso il centrocampista napoletano.

SPORT – 28 febbraio 1987. A Roma nasce Antonio Candreva, attaccante che esordisce in maglia biancoceleste il primo febbraio 2012, subentrando a Hernanes nei minuti finali di Lazio-Milan: la sua presunta fede romanista non lo aiuta di certo ad entrare nei cuori dei tifosi laziali, che si ricrederanno col tempo per le ottime prestazioni collezionate. Il 19 aprile 2014, realizza la sua prima doppietta, raggiungendo quota 11 reti in campionato risultando (al pari di Hernanes e Nedvěd) il centrocampista laziale più prolifico di sempre in un singolo campionato. Nella giornata seguente, a segno contro il Livorno, migliora ulteriormente il primato. Nell’estate 2016 il giocatore passa all’Inter per 25 milioni di euro: oggi l’ex biancoceleste compie 31 anni, tanti auguri!

STORIA – 28 febbraio 1991. Si conclude la Guerra del Golfo che ha vinto contrapporsi l’Iraq ad una coalizione di 35 stati guidata dagli Stati Uniti dopo l’invasione da parte irachena del Kuwait, un piccolo emirato. La guerra assunse una dimensione globale diventando un evento mediatico con pochi precedenti nella storia.

A.M.