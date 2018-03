Adesivi Anna Frank: 14 tifosi rischiano fino a 4 anni

LAZIO TIFOSI PROCESSO ANNA FRANK – Si stanno per chiudere le indagini sul caso Anna Frank da parte della Procura di Roma. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i 14 ultrà della Lazio, che sono stati identificati dalla Digos (attraverso le telecamere a circuito chiuso) mentre appiccicavano gli adesivi antisemiti in Curva Sud, rischiano di andare a processo e – se condannati – di subire le pene previste dalla legge Mancino: da 1 a 4 anni. Tra di loro anche un 13enne la cui posizione è stata trasmessa alla Procura dei minori.