Adesivi antisemiti: 14 ultras laziali rischiano il processo

ADESIVI ANTISEMITI PROCESSO – Ci si avvia alla conclusione dell’inchiesta sugli adesivi antisemiti. Sembrano avere nomi e cognomi ben precisi i 14 ultras della Lazio che nella partita contro il Cagliari dello scorso ottobre, riempirono la Curva Sud dello Stadio Olimpico di adesivi che vedevano Anna Frank indossare la maglia della Roma. I poliziotti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto di Roma con delega al Terrorismo Francesco Caporale. Rischio processo dunque per loro, come afferma ‘La Stampa‘, in quanto sarebbero stati individuati grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti nello stadio. Gli viene contestato il reato di istigazione all’odio razziale.