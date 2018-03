Al Mapei non sarà facile: previsioni meteo avverse e tanti giocatori in forse

SASSUOLO LAZIO – Il Sassuolo non è una squadra facile da affrontare e la situazione peggiora ancora di più se devi giocare a Reggio Emilia, dove per domani sono previsti almeno 5 centimetri di neve. Le previsioni meteo dicono che le temperature scenderanno bruscamente e sicuramente nevicherà. Al Mapei hanno già posizionato, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, i teloni sul campo per impedire al terreno di rovinarsi. Il rettangolo verde verrà infatti scoperto solamente mezz’ora prima della gara. Nonostante tutto, anche se si dovesse giocare, farà molto freddo e per la Lazio, già stanca per la partita di Europa League, non sarà facile.

INDISPONIBILI SASSUOLO LAZIO – A peggiorare ancora più la situazione sono i giocatori che molto probabilmente domani non ci saranno. Felipe Anderson, che giovedì è dovuto uscire per crampi, sicuramente sarà convocato ma non giocherà dal primo minuto. Lukaku ha un’infiammazione al ginocchio. Luiz Felipe ha un affaticamento muscolare. Caceres, reduce da un trauma contusivo al ginocchio sinistro, è ancora in forse.

J.C.