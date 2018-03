Alessandro Murgia talismano d’Europa: che numeri per il giovane centrocampista

MURGIA EUROPA LEAGUE LAZIO – Domani a Bucarest per i Sedicesimi di andata di Europa League scenderà in campo una Lazio ‘giovanissima’: da Strakosha a Luiz Felipe sino ad arrivare ad Alessandro Murgia, centrocampista che in campionato sta trovando poco spazio ma che in Coppa sta dimostrando tutte le sue qualità.

I NUMERI DI MURGIA – Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, mentre in Serie A Simone Inzaghi concede al giovane laziale poche possibilità, in Europa è tutta un’altra storia: sempre partito titolare, con 509 minuti giocati è il calciatore più presente e anche domani sarà in campo dall’inizio. E non è solo una questione di turnover: il numero 96 biancoceleste sta meritando a suon di prestazioni lo spazio tra gli undici: 38 palloni recuperati (dieci in più di qualsiasi altro compagno) e vincitore di più duelli in mezzo al campo (26). Senza dimenticare i gol decisivi in Supercoppa contro la Juventus e contro il Vitesse nel girone di Europa League. Domani giocherà molto probabilmente al posto di Marco Parolo: un’altra occasione per brillare e mettere ancora più dubbi ad Inzaghi.

M.B.