Alessandro Rossi, infortunio per il giovane attaccante in prestito alla Salernitana

GLI ALTRI LAZIALI ROSSI INFORTUNIO – Brutta notizia in casa Salernitana e in chiave Lazio: il giovane attaccante biancoceleste Alessandro Rossi in prestito ai granata, si è infortunato ieri mattina nel corso di un’amichevole tra la Nazionale U20 e l’Italia B, disputatasi al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

L’INFORTUNIO – Come si legge sul sito ufficiale della Salernitana, Rossi ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio: nel pomeriggio di ieri il calciatore si è sottoposto ad alcuni esami presso la clinica ‘Paideia’ di Roma che hanno escluso lesioni legamentose. L’atleta nei prossimi giorni sarà sottoposto a valutazione ortopedica e contestualmente inizierà il protocollo riabilitativo. La speranza è di rivederlo in campo il più presto possibile: nel frattempo i migliori auguri per una pronta guarigione dalla redazione di lazionews.eu.

Marco Barbaliscia