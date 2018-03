Alisson: “Lazio bella squadra, lotta Champions aperta”

ALISSON LAZIO ROMA – Il portiere della Roma Alisson, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato della lotta Champions che vede i giallorossi impegnati a sbaragliare la concorrenza di Lazio e Inter:”Entrambe sono ottime squadre. I nerazzurri sono in difficoltà ma sono una grande squadra con un ottimo allenatore. La Lazio ha calciatori fortissimi in attacco ma noi dobbiamo fare di tutto per andare in Champions League”, ha detto.