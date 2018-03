Alvaro Moretti: “Condivido a metà il turnover deciso da Inzaghi”. E su Felipe Anderson…

ALVARO MORETTI LAZIO ANDERSON – Alvaro Moretti, noto giornalista e Direttore del giornale ‘Leggo’, è intervenuto questa mattina sulle frequenze di ‘Radio Radio’ per commentare il momento della Lazio e di Felipe Anderson. Queste le sue parole.

FCSB-LAZIO – “Il turnover scelto da Simone Inzaghi lo condivido a metà: non vorrei che la Lazio snobbasse l’Europa League per dare priorità alla lotta per un posto Champions in campionato. La competizione europea è importante, deve essere un obiettivo”.

MOMENTO LAZIO – “La Lazio sta vivendo uno stato di forma opposto rispetto ai rivali della Roma: i biancocelesti, infatti, arrivano nella fase calda della stagione con i giocatori-chiave acciaccati e fuori forma mentre i giallorossi stanno recuperando la condizione migliore proprio alla vigilia della Champions”.

FELIPE ANDERSON – “La situazione di Felipe Anderson è stata gestita alla perfezione dalla società: sembrava fosse nata una frattura insanabile ed invece la Lazio lo ha recuperato. Ora non affrettiamo le cose: il brasiliano va reintegrato con calma, un passo alla volta”.

Marco Barbaliscia