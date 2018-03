Ancora record per Immobile: 24 in Serie A, mai così tanti in una stagione. E tra i bomber biancocelesti…

CAGLIARI LAZIO IMMOBILE RECORD – Lo straordinario gol di tacco di Ciro Immobile vale molto più di un punto per la Lazio di Simone Inzaghi. Una rete alla Ibrahimovic, alla Mancini, che permette al numero 17 biancoceleste di raggiungere gli ennesimi record di una stagione sino a qui ai limiti dell’immaginabile.

RECORD IN SERIE A E NON SOLO – Con la segnatura di oggi Immobile arriva a 24 gol in Serie A, record personale. In stagione sono invece 34 tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia ed Europa League: nessun biancoceleste aveva mai raggiunto questa cifra nella storia della Lazio. E siamo solo a metà Marzo.

M.B.