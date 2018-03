Ancora una morte nel calcio. A 19 anni, si spegne nel sonno (FOTO)

MUORE THOMAS RODRIGUEZ – La tragedia di Davide Astori, inutile negarlo, ci ha lasciati tutti un po’ scossi. La televisione ci ha spesso abituati che, laddove si verifichi un caso, per quanto tetro e/o raccapricciante, che risulti mediatico, sia presto seguito da tutta una serie di vicende analoghe. E non fa eccezione la morte del capitano della Fiorentina. Notizia di oggi, invece, è la scomparsa del giovanissimo (19 anni) Thomas Rodriguez, giovane promessa del Tours, club militante nella Serie B francese. Il ragazzo sarebbe scomparso nel sonno, nel centro di formazione del club transalpino, ma sarebbero ancora da accertare le cause del decesso.

Giordano Grassi