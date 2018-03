Anderson: una settimana per riprendersi la Lazio

FCSB LAZIO ANDERSON – Col senno di poi, magari Felipe Anderson ieri sera avrebbe fatto comodo. Il momento è delicato, la squadra non appare in crisi di gioco, ma i risultati non arrivano. Ed intanto, ieri, il numero dieci brasiliano è rimasto a Roma, dopo lo scontro verbale con Simone Inzaghi nell’infuocato post-gara col Genoa. Neanche il tempo di rimuginare, che giovedì arriva l’Europa League. Cosa fare con Anderson? Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, mister e società attendono Felipe a braccia aperte, ma vogliono un gesto distensivo da parte del calciatore. Difficilmente lo strappo verrà ricucito prima della gara con l’FCSB, l’ex Steaua.

G. G.