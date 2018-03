Anticipo Serie A: la Juve si gode il primato almeno per una notte

ANTICIPO SERIE A JUVENTUS – Operazione sorpasso riuscita. Nell’anticipo della 24esima di campionato la Juventus batte 2-0 la Fiorentina. Espugnano il Franchi i bianconeri in una gara che mister Allegri in conferenza aveva presentato come “tosta” e che è stata decisa dall’ex Bernardeschi in gol su punizione e dal solito Higuain; sullo 0-0 al 18′ del primo tempo il Var ha annullato, dopo tre minuti di proteste, un rigore precedentemente assegnato da Guida per un “mani” di Chiellini. Almeno per una notte quindi la Juventus si gode il primato in classifica nell’attesa di vedere cosa succederà nel big match di domani tra Napoli e Lazio.