ANTIDOPING. Convocato de Vrij, mancano firme

DE VRIJ CONI ANTIDOPING – Dopo la notizia della positività di Joao Pedro all’idroclorotiazide, arriva quella di Stefan de Vrij convocato dall’antidoping. Nessun valore sopra la norma e nessuna assunzione di farmaci vietati riscontrata. Il difensore olandese, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, al termine di Lazio-Verona dello scorso 19 febbraio, si sarebbe sottoposto ad un esame delle urine spezzato in due diversi momenti (per raggiungere la quantità necessaria al regolare svolgimento del test). Tale complicazione, però, avrebbe comportato la firma di due distinti documenti, cosa che non è avvenuta: per questo motivo de Vrij dovrà fornire ulteriori spiegazioni al CONI.

G. G.