Antidoping: solo una firma dietro la convocazione di de Vrij?

DE VRIJ ANTIDOPING – Ieri de Vrij ha ricevuto la convocazione dell’antidoping. La Lazio ha subito chiarito la situazione, dicendo che si tratta semplicemente di un atto burocratico: il difensore avrebbe infatti dimenticato di firmare un campione di urina dopo la partita contro l’Hellas Verona. Ieri il giocatore non si è presentato all’incontro (al suo posto due medici biancocelesti) e il suo avvocato ha chiesto di rimandare il colloquio, che si terrà la prossima settimana. Secondo il ‘Corriere della Sera’ però, non è certo che si tratti solamente di una firma mancata.

DE VRIJ CONVOCATO ALL’ANTIDOPING – La Lazio è certa che si tratti di un problema burocratico, ma le reali ragioni di tale convocazione non sono note. Infatti la Nado Italia non ha comunicato il motivo della chiamata a de Vrij. L’olandese, i suoi avvocati e la Lazio non sanno quindi con certezza per quale motivo il giocatore sia stato chiamato. Secondo il ‘Corriere della Sera’ potrebbe trattarsi anche di una sostanza utilizzata dall’olandese a scopo terapeutico. L’uso di tale sostanza è consentito, ma bisogna preventivamente avvisare la Nado.