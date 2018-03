Arrestato il fratello di Messi: l’accusa è grave

MESSI FRATELLO ARRESTO – Nuovi guai per Matias Messi. Secondo la La Nacion, il fratello di Lionel sarebbe stato arrestato in Argentina, a Buenos Aires: l’accusa è di lesioni e minacce con arma da fuoco a seguito di un incidente d’auto. Il fratello della Pulce avrebbe litigato con il conducente di un’altra auto, minacciandolo con una pistola che però ancora non è stata trovata dai poliziotti. Questi ultimi, però, hanno rinvenuto due spinelli di marijuana.