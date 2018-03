Arriva Burian, stadi di Serie A a rischio: ok il Mapei, ma per la Coppa…

ONDATA GELO SERIE A RISCHIO – Arriva Burian, il vento freddo che proviene dalla Siberia e la Serie A trema. Tutto il centro-nord italia sarà stretto sotto la morsa di gelo con ripercussioni anche sul mondo del pallone. Come riportato dal Corriere dello Sport sono tante le partite in programma nei prossimi giorni che sono a forte rischio rinvio. Bologna-Genoa, primo anticipo della 26esima giornata di Serie A, preoccupa visto che il Dall’Ara è scoperto e gli spalti sono a rischio. Stesso discorso anche per Fiorentina-Chievo con il Franchi che non solo è parzialmente scoperto, ma ha anche il terreno di gioco non riscaldato. Per Sampdoria-Udinese servirà capire i bollettini della protezione civile sull’allerta meteo per il weekend.

SASSUOLO-LAZIO – Il Mapei Stadium a Sassuolo ha il terreno riscaldato. A queste gare va aggiunta anche l’intera giornata che si disputerà fra lunedì e martedì sera di Serie B e il ritorno delle semifinali di Coppa Italia di mercoledì.