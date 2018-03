Astori, Cagliari e Fiorentina ritirano la maglia numero 13: il comunicato (FOTO)

COMUNICATO CAGLIARI FIORENTINA ASTORI – La maglia numero 13 sarà per sempre sua. Nessun giocatore di Cagliari e Fiorentina indosserà più la stessa casacca di Davide Astori: questa la decisione delle due società in seguito all’improvvisa morte del capitano viola avvenuta domenica mattina prima della sfida di campionato contro l’Udinese. L’ex club del bergamasco, e quello in cui ha militato fino alla fine hanno voluto onorare così la sua memoria, ritirando il numero congiuntamente: un grande gesto per un grande uomo.

