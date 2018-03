Astori, l’agente: “Come se avessi perso un figlio”

VIGORELLI ASTORI MORTE – “Magari avessimo 22 come lui”. Parla Claudio Vigorelli, agente di Davide Astori che, al Corriere dello Sport, parla del giocatore e dell’uomo. “Impossibile non volergli bene, è come se avessi perso un figlio”, dice il procuratore. L’uomo che ha seguito tutta la carriera del ragazzo appare scosso e incredulo, e ripete: “Un ragazzo d’oro, non ci voglio credere”. Un brutto sogno, quello da cui si sono svegliati tutti. Compagni, tifosi e l’Italia intera.