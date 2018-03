Astori, le indicazioni della curva Fiesole per la coreografia al capitano. Pioli: “Davide qui per troppo poco tempo” (FOTO)

ASTORI CAPITANO CURVA FIESOLE FIORENTINA – Sarà l’ennesimo momento emozionante, dedicato dalla Fiorentina al suo capitano. La Curva Fiesole ha deciso di onorare con una coreografia durante il match contro il Benevento, che impegnerà tutto lo stadio nella riuscita di uno spettacolo dedicato alla famiglia del capitano viola. In un comunicato degli ultrà fiorentini tutte le indicazioni prima della gara di domani.

LA CONFERENZA DI PIOLI, LE PAROLE PER DAVIDE – “Oggi preferisco parlare io. Ho qualcosa da dire, evitando le domande. Il primo e unico pensiero va a Davide, che ho avuto la fortuna di conoscere in questi mesi. Era una persona e un capitano speciale. Trovava sempre modo e tempo giusti di dire le cose: generoso, positivo, disponibile e altruista. Purtroppo me lo sono goduto per troppo poco tempo e mi mancherà. Mi manca ogni giorno e mi mancherà ogni volta che scenderemo in campo. Un pensiero va ad Anna, a Renato, a Marco e a Bruno, i genitori e i fratelli di Davide, e se lui se era una persona speciale è perché sono persone speciali loro. Li abbraccio e presto li incontrerò. Per Francesca e Vittoria non so proprio cosa dire, solo che noi ci saremo sempre per loro”.