Astori, oggi a Coverciano la camera ardente: domani i funerali a Firenze

MORTE ASTORI – Sono passati già 3 giorni da quella terribile mattina di domenica, quando il mondo del calcio – e non solo – è stato sconvolto dalla notizia della morte di Davide Astori. Il Capitano della Fiorentina si è spento nella notte tra sabato e domenica: il suo cuore, come ha evidenziato l’autopsia, ha diminuito i battiti fino a smettere di pompare il sangue. L’Italia e il mondo intero sono rimasti scioccati dalla terribile morte del difensore, un grande giocatore ma ancora prima un grande uomo, come lo hanno ricordato in questi giorni colleghi e avversari. La sua salma è attualmente in viaggio da Udine, dove Davide si è spento, a Coverciano, dove sarà allestita la camera ardente.

CAMERA ARDENTE ASTORI – Ieri la Procura ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Come riporta l’Ansa, questa mattina intorno alle 10 il feretro di Davide ha lasciato la camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A Coverciano sarà allestita la camera ardente: amici e tifosi potranno dare l’ultimo saluto al Capitano viola dalle 16.30 alle 22.30.

ASTORI FUNERALI – Domani mattina alle 10 a Firenze ci sarà il funerale di Astori presso la Basilica Santa Croce. Alle 13 luoghi di lavoro e scuole osserveranno un minuto di silenzio per Davide. Inoltre il sindaco della città ha chiesto agli esercizi commerciali di abbassare le saracinesche per 10 minuti fino alle 13:10.

J.C.