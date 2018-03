Astori, Pinilla segna e scoppia in lacrime. “Mi mancherai, amico mio” (FOTO)

DRAMMA ASTORI PINILLA GOL – Una scomparsa prematura ed ingiusta, quella di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è deceduto ieri mattina nella sua stanza d’albergo ad Udine, dove avrebbe dovuto giocare in occasione della ventisettesima giornata di campionato, sospesa e rinviata a data da destinarsi. Il lutto per il calciatore italiano si è esteso anche nel resto del mondo: all’estero è stato rispettato un minuto di silenzio per la morte dell’ex Roma, che lascia tra gli altri anche una figlia di soli due anni.

LE LACRIME DI PINILLA – Chi ha accusato la morte del campione è Mauricio Pinilla, suo compagno ai tempi di Cagliari e amico intimo del capitano viola. Il giocatore ha segnato con la maglia dell’Universidad de Cile, contribuendo alla vittoria della squadra: subito dopo è scoppiato il lacrime alzando le mani al cielo, ricordando l’amico. “Caro Davide ci mancherai tantissimo amico mio portati questo gol …!! Rimarrai sempre nei nostri cuori ♥️ .!!! RIP #DavideAstori” ha aggiunto poi l’attaccante su Instagram. Segno di come il trentunenne rimarrà nei cuori di tutti.

