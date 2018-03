Astori, Tatarusanu duro: “In Ligue1 nessun rispetto per lui”

TATARUSANU LIGUE 1 ASTORI – L’ex portiere della Fiorentina Ciprian Tatarusanu critica la Ligue 1. Dopo la morte di Davide Astori che ha sconvolto l’ex portiere della Fiorentina, attualmente in forza al Nantes ha criticato la scelta della Ligue1 di non ricordare il giocatore: “E’ stato il peggior giorno della mia vita. Non c’è stato alcun minuto di silenzio per la morte del mio ex compagno e amico Davide Astori. E’ uno scandalo, una mancanza di rispetto assoluta. Dopo un tale dramma il calcio passa in secondo piano. Di partite ne giocheremo molte altre”.