Atalanta-Borussia, l’UEFA apre indagine per cori razzisti contro Batshuayi

ATALANTA BORUSSIA BATSHUAYI – La Uefa ha deciso di aprire un’indagine su Atalanta-Borussia in riferimento alla gara di Europa League del 22 febbraio scorso, durante la quale sarebbero stati mossi dei cori razzisti contro Batshuayi, calciatore belga di origini congolesi: la Dea dovrà dunque rispondere di infrazione articolo 14 del regolamento disciplinare Uefa; accensione di fuori artificiali (art. 16); lancio di oggetti (art. 16); scale di sicurezza bloccate. I tedeschi invece sono sotto la lente d’ingrandimento per l’accensione di fuochi d’artificio e per il lancio di oggetti. La decisione ed eventuale sanzione sarà presa dalla Uefa il prossimo 22 marzo.