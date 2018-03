Banti non fischia il rigore per la Lazio. Vialli: “Fallo su Leiva? Netto. Non c’era quello su Dybala”

VIALLI LAZIO RIGORE JUVENTUS – La decisione di Banti di ieri sera lascia tutti di stucco, persino Gianluca Vialli. Il direttore di gara nel match dell’Olimpico non ha voluto fischiare alla Lazio un calcio di rigore per un fallo di Benatia ai danni di Lucas Leiva. E l’ex Juventus, a Sky Sport ha commentato: “Il rigore su Dybala non c’era, è lui a cercare il contatto. Netto invece quello non fischiato alla Lazio, con Benatia che commette fallo su Leiva”.

M.S.