Steaua, il pres. Becali: “Lazio? Pensavo fosse più forte, invece…”

STEAUA LAZIO BECALI- Gigi Becali, patron dello Steaua Bucarest, ha parlato della gara contro la Lazio a margine della sfida di ieri sera.

LA GARA – “Mi sono piaciuti molto Nedelcu e Vlad. Abbiamo controllato la Lazio e dominato il gioco. Le occasioni più grandi sono state le nostre. Sicuramente la miglior partita della stagione. Ora credo nella qualificazione e sapete perché? Pensavo che la Lazio fosse più forte, invece non lo è! C’è la possibilità di tornare da Roma vittoriosi. Non penso che la gara contro la Dinamo potrà incidere. Non saremo stanchi perché effettueremo la giusta rotazione. Gnohere? Avesse segnato il secondo gol l’avrei fatto eroe nazionale. Alibec non rientrerà, ne avrà per due o tre settimane”.

IL PREMIO – “Non hanno ricevuto nulla per la vittoria contro la Lazio, devono prima qualificarsi! Avevo proposto 10.000 euro, hanno pianto e ho rialzato a 20.000. Si può fare calcolando che ne potremo prendere 5-600.000 per il passaggio del turno, da sommare al Market Pool e ai biglietti eventuali degli ottavi”.

M.S.