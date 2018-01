Becali (pres.Steaua): “Se battiamo la Lazio possiamo vincere l’Europa League”

LAZIO STEAUA BUCAREST BECALI – Lo Steaua Bucarest (o più correttamente FC FCSB se preferite) si proietta già verso il prossimo incrocio europeo che li metterà di fronte alla Lazio. “Lasciatemi dire una cosa, ho fatto un calcolo e dopo il ritorno della sfida alla Lazio in Europa League ho ancora un altro giorno per il mercato”, ha esordito il patron Gigi Becali a DigiSport dove ha spiegato: “In caso di passaggio contro i capitolini avrei anche altri 2,5 milioni di euro tra biglietteria e marketing con cui potrei rafforzare la squadra, prendendo giocatori importanti. Perché sacrificare Europa League, quando posso vincerla? Ho il 10% di possibilità? Va bene lo stesso. Dopo il turno con la Lazio sapremo se ci saranno possibilità di vincere in Europa o meno”.